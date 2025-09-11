9月10日、人気YouTuber いけちゃんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京と2拠点生活をしていた秋田県東成瀬村の自宅が強制退去になったとして、私物を大量に処分する様子を公開した。「秋田県出身のいけちゃんは、“ぼっち系” YouTuberとして、一人旅の様子などを公開して人気を博していました。東成瀬村に関しては、2024年、村の『地域おこし協力隊』に任命されており、移住促進や地域の情報発信をおこなっていました。