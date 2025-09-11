おととし、宇都宮市で時速160キロの車に追突され男性が死亡した事故で、車を運転していた男が保釈中にバイクの無免許運転で追起訴されたことを受け、遺族がきょう、宇都宮地検を訪れ、担当の検察官に事実関係を確認しました。きょう午後、宇都宮地検を訪れた佐々木多恵子さん。おととし2月、宇都宮市の国道をバイクで走っていた夫の一匡さん（当時63）が時速160キロで走る乗用車に追突され死亡しました。車を運転していた石田颯汰