高松サンポート合同庁舎 香川労働局によりますと、香川県の2025年4月の有効求人倍率は、1.49倍（季節調整値）で、前月より0.01ポイント上昇し、3カ月ぶりに増加しました（全国平均は1.22倍）。 香川労働局は、香川県の雇用情勢判断を15カ月連続で据え置き、「求人が求職を上回って推移しており、緩やかに持ち直しているものの、今後も物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」としています。 新規求人