JR職員に催涙スプレーをかけた男が傷害の現行犯で逮捕されました。8日午後4時前、JR錦糸町駅で「スプレーをかけられた」と通報がありました。警視庁によりますと切符なしで改札を通り抜けようとした男（自称29）に非番中のJR職員が声をかけたところ、顔に催涙スプレーをかけられ軽傷を負ったということです。男は傷害の現行犯で逮捕されました。