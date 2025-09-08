進化した最高級モデルの仕様とは？軽自動車よりひとまわり大きなサイズ感と優れた走行性能を兼ね備え、ファミリー層から厚い支持を集めているのがコンパクトカーです。そのなかでも日産の「ノート」は、コストパフォーマンスに優れた1台として高い人気を誇っています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”日産「新コンパクトカー」です！（29枚）そんなノートシリーズは、2025年8月28日に一部仕様の向上が発表され、