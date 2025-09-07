６日のＴＯＫＹＯＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神さま」には、ウエストランドの井口浩之がゲスト出演した。冒頭、ＭＣの高橋茂雄は「番組側としてはウエストランド、コンビでどうですか？ってお声がけしたんですけどね、でも、サウナは一人でって。相方は？」と質問。井口は、やや怒りをにじませながら「タトゥー！」と即答した。事務所も、じゃない方芸人の相方・河本太を是非とも出演させたかったとみられるが、まさか