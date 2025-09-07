9月5日(金)に行われたNetflix10周年アニバーサリーセレブレーション内のスペシャルトークショーにて、「刃牙」シリーズの板垣恵介先生と『BEASTARS』の板垣巴留先生による対談が実施、その中で『刃牙道』の最新情報が発表された。＞＞＞ティザービジュアルやPV場面カットをチェック！（写真10点）アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”