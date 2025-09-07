【刃牙道】2026年Netflixで世界独占配信決定！ PV＆ビジュアル公開
9月5日(金)に行われたNetflix10周年アニバーサリーセレブレーション内のスペシャルトークショーにて、「刃牙」シリーズの板垣恵介先生と『BEASTARS』の板垣巴留先生による対談が実施、その中で『刃牙道』の最新情報が発表された。
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開。現在Netflixでは『バキ』〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。2024年3月に『刃牙道』のアニメ化が発表されるとファンからは歓喜の声が上がり、大きな話題となった。そんな本作のアニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
このたび、アニメ『刃牙道』が2026年Netflixにて世界独占配信されることが決定した。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが公開された。
公開されたティザーPVは、相手の渾身の攻撃を難なくかわす刃牙の姿から幕を開ける。本映像では、 ”地上最強の親子喧嘩” ののち、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら、錚々たる顔ぶれの強者どもが耐え難い退屈に襲われる様子が描かれている。 ”無味乾燥な日常” を送る彼らに新たな強敵の襲来を告げる鼓動が届く―！ 新章の相手として降臨したのは ”伝説の剣豪” 宮本武蔵！ 映像後半にはオリバや本部、そして烈海王らの姿も。刃牙をはじめ最強の地下闘技場戦士たちの拳は、強さの歴史に最強の名を刻んだ伝説の剣豪に届くのか……！？ ”最強の地下闘技場戦士” と ”伝説の剣豪” が繰り広げる新たな歴史の幕開けを見逃すなー。
また、気迫溢れるPVとあわせて、ティザービジュアルも新たに公開。
「宮本武蔵、降臨ッッ」のキャッチコピーとともに描かれるのは、強者感あふれるオーラを纏った ”伝説の剣豪” 宮本武蔵の姿。そして、新たな強敵を察知し闘志を燃やす刃牙の勇ましい表情が描かれている。いよいよ動き出した ”現代最強” と ”伝説の最強” の邂逅――。歴史を揺るがす時空を超えた死闘に刮目せよッッ！
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会