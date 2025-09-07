アメリカ・ペンシルベニア州で8月、テーマパークのモノレールの線路上に男の子が取り残される事態が発生した。高さ6m以上で柵のない線路に孤立していたが、屋根から男性が果敢に飛び移り、見事救出した。男の子は両親とはぐれた際に迷い込んだとみられている。けがはなく、無事に親の元へ戻された。高さ6m線路に取り残された子どもアメリカ・ペンシルベニア州にあるテーマパークで8月30日、男の子がモノレールの線路上に迷い込んで