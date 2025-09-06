この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 デート中の彼女、ハンバーガーの包み紙をたたんでいた理由に9万いいね くたまる(@chapikof)さんの投稿です。人に魅力を感じる瞬間はいつですか？ときには、相