デート中、彼女の”包み紙を折る仕草”に惚れた…結婚後に知った理由が9万いいね「尊いオチ」【ママリ】

デート中の彼女、ハンバーガーの包み紙をたたんでいた理由に9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。

くたまる(@chapikof)さんの投稿です。人に魅力を感じる瞬間はいつですか？ときには、相手の何気ない仕草や言動に、キュンとする場合もありますよね。意識せずふと垣間見える部分に、相手の本質が見えた気がして、そうした時に「一緒にいたい」と感じるのかもしれません。





付き合ってた彼女と初めてマクドナルドに行った際、ハンバーガーの包み紙を丁寧に畳む様子を見て、「なんて素敵な人なんだ」って思ったと、結婚してから言ったら「あれはw緊張して何話せばいいか全然わかんなくて考えながら目の前にある紙を折ってただけw」と笑っててかわいいな…ってなった事がある。

くたまるさんは、妻と結婚前に交際していたころ、初デートでの行動に心惹かれたそうです。そしてそのことを、結婚後に妻に伝えたところ、意外な答えが返ってきたということで…？

くたまるさんが惹かれた彼女の行動は、実は「緊張のあまりどうしていいか分からずやっていたこと」だったんですね。でも、そうした答えに対しても「かわいい」と思うくたまるさんには愛を感じます。



この投稿には「きっとずっと仲良しのご夫婦」「良い話」「やっぱり所作からその人の良さを感じますよね」といったリプライがついていました。2人の間には、正直に話をしても受け入れられる優しい土台があるのでしょうね。すてきな夫婦愛に心が温かくなる、すてきなエピソードでした。

夫に「仕事辞めたい」と言ったら？うらやましくなる受け答えに6.8万いいね

いずみ(@happy_pokonyan1)さんの投稿です。皆さんはどんな時に、付き合ってよかった、結婚してよかったと感じますか？普段ゆっくりと考えることは、あまりないのではないでしょうか。



いずみさんには「結婚してよかった」と感じる夫の言動があるそう。改めて考えると、パートナーのありがたさや気づいていなかった良さに、気づけるきっかけになるかもしれませんね。

夫と結婚して良かったことの一つに、大抵のことは否定しないというのがある



・スケートやろ→いいね！

・パズルやろう→どれ買う？

・散歩行こうよ→準備するね！

・仕事辞めたい→僕、働くね！



って感じでだいたいOK返ってくるし「それでどうするの？」とか追い込む言葉がない。賛成マンありがたい

大抵のことは否定しないといういずみさんの夫。「それでどうするの？」という追い込む言葉がないことに、ありがたさを感じるそう。まず肯定する言葉がワンクッション置かれることで、たとえ意見が違う際にも、一度冷静に話し合うことができそうですね。



提案に対して「いいよ」と許可ではなく「いいね」「どれにする？」「これはどう？」など、自分ごとでアクションが返ってくることが、いずみさんはうれしいそう。予定などの話し合いもスムーズに進み、楽しく決められそうですね。



こちらの投稿には「否定されないって大事」「大切な人の気持ちを尊重できるのは長所」といったコメントが寄せられていました。ついつい否定から入ってしまいがちかもしれませんが、まず相手の気持ちを尊重するということは大切ですね。改めて考えさせられる素敵な投稿でした。

夫の「生きててよかった」に即反応、手柄を横取りした妻に9.4万いいね

しゅしゅしゅ(@syusyumylove)さんの投稿です。毎日の献立を考えて料理を作るのは、思うよりも大変。一方、家族がおいしいと喜んでくれたり、また食べたいと言ってくれたりすることが、大きなモチベーションになることも確かですね。家族の言葉で、料理をする人の気持ちも変わってくるものでしょう。



しゅしゅしゅさんが投稿していたのは、そんな料理に関するエピソードでした。

夜ごはんに豚の味噌焼きを出したら夫が

｢うめぇ～生きててよかった～｣

と大喜びだったので

｢生きてるだけじゃダメだよ、私と結婚したからこんなおいしいのが食べれるんだよ｣

などと言って、元々味が付いてる肉なのにお肉屋さんの手柄を横取りしたけど我が人生に一片の悔いなし。

夕食の生姜焼きが大好評で、夫に「生きててよかった」とまで言ってもらえたら、うれしいですよね。このお肉は、お肉屋さんの味付けだったそうですが「私と結婚したから！」と、お手柄を自分のものにしたしゅしゅしゅさん。とてもかわいらしく感じます。



この投稿には「おいしく焼くのも才能だから正しい」「後半部分読んで大爆笑」といったリプライがついていました。



しゅしゅしゅさんの料理の腕とお肉屋さんのコラボによって、最高の料理ができあがったとも言えそうです。たとえ焼いただけでも立派な料理ですから、自信を持っていいですよね。しゅしゅしゅさんのうれしさが伝わり、心がほっこりするエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）