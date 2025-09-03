＊米求人件数（7月）23:00 結果718.1万人 予想738.2万人前回735.7万人（742.7万人から修正） 日本時間２３時に公表された７月分の米求人件数を受けて為替市場はドル安の反応が強まっている。米求人件数は７１８万人と下方修正された前回分の７３５万人から減少。一部では増加するのではとの見方も出ていただけに、ネガティブ・サプライズが大きかったようだ。 ドル円は発表前の１４８円台後半から一気に１４８