予想下回る米求人件数にドル安の反応 ドル円は１４８円台前半に一気に下落＝ＮＹ為替 予想下回る米求人件数にドル安の反応 ドル円は１４８円台前半に一気に下落＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

＊米求人件数（7月）23:00

結果 718.1万人

予想 738.2万人 前回 735.7万人（742.7万人から修正）



日本時間２３時に公表された７月分の米求人件数を受けて為替市場はドル安の反応が強まっている。米求人件数は７１８万人と下方修正された前回分の７３５万人から減少。一部では増加するのではとの見方も出ていただけに、ネガティブ・サプライズが大きかったようだ。



ドル円は発表前の１４８円台後半から一気に１４８円台前半に下落し、ユーロドルは１．１６８０ドル近辺まで一時上昇。この発表を受けて短期金融市場では、９月ＦＯＭＣでの利下げの確率を９５％まで高めている。



USD/JPY 148.15 EUR/USD 1.1673 GBP/USD 1.3440



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト