新型コロナウイルスに感染してから２年たっても、疲労感・倦怠（けんたい）感、睡眠障害などの後遺症が続く人が、３・５〜７・２％いることが、厚生労働省研究班の調査で分かった。後遺症がある人の割合は時間の経過とともに低下した。調査は大阪府八尾市と札幌市で継続的に行っている。２０２４年度は、計１万４８７２人の成人を対象に実施し、５９７２人から回答を得た。２４年１１月〜２５年１月時点で感染から２年以上が