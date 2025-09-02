ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新型コロナ変異株ニンバス「カミソリを飲んだような痛み」の実際 変異株 新型コロナウイルス 感染症 時事ニュース デイリー新潮 新型コロナ変異株ニンバス「カミソリを飲んだような痛み」の実際 2025年9月2日 11時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新型コロナの新変異株「ニンバス」について、週刊新潮が報じた 9月中旬までには関東にも感染の波が押し寄せるとみられている 激しい喉の痛みがあるとされるが、実際には患者は二極化していると専門家 記事を読む おすすめ記事 「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声 「病気の妻と幼い子供置いて何してた」 2025年9月1日 17時15分 《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が… 2025年9月1日 11時0分 「ダウンタウンチャンネル」が11月1日にスタート…スタッフが驚愕した「裸の王様」だった松本人志の「変容ぶり」 2025年9月2日 6時0分 渡邊渚さんが綴る“からっぽの夏休み”「SNSや世間のゴタゴタも全部がバカらしくなった」 2025年9月2日 7時15分 サントリーHD・新浪会長が辞表提出 福岡県警が先月家宅捜索 2025年9月2日 13時58分