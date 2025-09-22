ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 1万円超の治療薬でも喉の痛みは消えず 新型コロナ変異株「ニンバス」… 新型コロナウイルス 感染症 変異株 時事ニュース FRIDAYデジタル 1万円超の治療薬でも喉の痛みは消えず 新型コロナ変異株「ニンバス」体験記 2025年9月22日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新型コロナの変異株「ニンバス」に感染した筆者が、自身の体験を伝えている 「カミソリを飲みこんだような喉の痛み」は言い過ぎた表現ではないという 約1万5000円の治療薬を服用し続けても喉の痛みはなかなか引かなかったそう 記事を読む おすすめ記事 有吉弘行「奥さんもひいてた」好きな飲食店でショックな出来事「外して欲しい、写真とサイン」 2025年9月22日 8時26分 ｢自分が死ぬときにやっと解放されるのでしょうね｣…突然失踪した愛妻を探し続ける夫の地獄の苦しみ 2025年9月22日 8時15分 「命日に関係者が集まるように」櫻井淳子 40歳で急逝した名バイプレーヤーが繋ぐ『ショムニ』メンバーの絆 2025年9月21日 11時0分 博多大吉が明かす「1番喜ばれる東京土産」 ようかんや洋菓子「色々買ったけど最終的に…」 2025年9月21日 10時56分 両腕がなく、両足も欠損状態で誕生→周囲から「怖い」「なんで手がないの？」と言われ…“先天性四肢欠損症”の女性（35）が振り返る幼少期の思い出 2025年9月21日 11時0分