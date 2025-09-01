8月30日と31日にかけて、夏の大型特別番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う』（日本テレビ系）が放送され、平均世帯視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ）は11.0％を記録。そして、チャリティーマラソンのランナーであるSUPER EIGHT・横山裕がゴールした時間帯の31日午後7時〜8時54分は世帯平均19.5％、個人13.3％の高視聴率で有終の美を飾った。ただ、深夜のトーク企画での“大物俳優”に対する扱いが物議を醸している。問