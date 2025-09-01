茅ケ崎警察署（資料写真）茅ケ崎署は１日、住居侵入の疑いで、いずれも自称、横浜市青葉区藤が丘１丁目、会社員の男（２６）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前２時１０分ごろ、茅ケ崎市の男性会社員（３９）宅に侵入した、としている。署によると、男は「家に入ったことは間違いありません」と供述し、容疑を認めている。男性の娘が自宅２階にある自らの部屋のベッドで寝ていた男を見つけ、報告を受けた男性が「知ら