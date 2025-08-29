元SKE48の人気メンバーが登場■西武 ー オリックス（29日・ベルーナドーム）29日にベルーナドームで行われた西武-オリックス戦で元SKE48の松井玲奈さんがセレモニアルピッチを行った。元アイドルの豪快な一投に球場は大歓声に包まれた。松井さんは背番号4の「ライオンズサマーブルーユニホーム」を着て登場。大きく振りかぶって投げた一球はホームベース手前でバウンドし捕手のミットに収まった。ノーバウンド投球とはならなか