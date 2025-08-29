元SKE48の人気メンバーが登場

■西武 ー オリックス（29日・ベルーナドーム）

29日にベルーナドームで行われた西武-オリックス戦で元SKE48の松井玲奈さんがセレモニアルピッチを行った。元アイドルの豪快な一投に球場は大歓声に包まれた。

松井さんは背番号4の「ライオンズサマーブルーユニホーム」を着て登場。大きく振りかぶって投げた一球はホームベース手前でバウンドし捕手のミットに収まった。ノーバウンド投球とはならなかったが、豪快フォームからの一球は注目を集めた。

投げ終わるとマウンドで深くお辞儀。終始笑顔を絶やさなかった松井さんに球場からは温かい拍手が送られた。登板後、松井さんは「スリーバウンドしました」と残念がったが、「練習ではノーバウンドで、すごくきれいに投げられた瞬間がありました。ノーバウンドはかなわなかったのですが、一番目標にしていた、まっすぐ投げることができたので、うれしかったです。（自己採点は）65点が出せたかなという感じです」と記念の登板を笑顔で振り返った。

この日は人気映画「ハリーポッター」とのコラボイベントデー。上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、ハーマイオニー・グレンジャー役を演じている松井さんが大役を務めた。（Full-Count編集部）