8月27日、9人組アイドルグループ「iLiFE!」が日本武道館でワンマンライブを開催。このライブを最後に脱退したメンバーへの“仕打ち”が物議を醸している。同グループをめぐっては、24日までにメンバーの那蘭のどか（19）がファンと交際していることを示唆する画像がSNS上で拡散。25日にグループの公式Xで、「重大な規約違反が判明」したとし、那蘭の脱退が発表されていた。那蘭は同日、グループの発表を引用し《この度は皆様の期待