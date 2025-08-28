ウェンディーズ・ジャパンとファーストキッチン（ともに東京都新宿区）のファストフードチェーン「ウェンディーズ・ファーストキッチン」と「ファーストキッチン」が、「月見もっち」シリーズを8月28日から発売中です。「月見もっち」全9種登場同シリーズは、毎年、ファーストキッチンで秋季限定で販売。今回、ウェンディーズでも丸餅を月に見立てた“独自性バーガー”が登場しています。ウェンディーズ・ファーストキッチン