日本列島各地で出没するようになったクマ。人命が奪われる被害も出ている。「クマは精鋭の特殊部隊員みたいなもの」と評する猟師もいるほど、クマは賢い。そもそもクマと遭遇しないためにどんな備えがあればいいのか。猟師歴50年のベテランに話を聞いた。（フリーライター伊藤博之）ヒグマに頭を噛みつかれて「ガリガリ」という音が響きわたる「止（と）め足」――。ヒグマの行動特性の一つで、いままで自分が歩いてきた足跡をた