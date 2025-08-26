韓国サッカー協会は８月25日、９月のアメリカ遠征に臨む韓国代表のメンバー26人を発表した。驚きだったのが、プレミアリーグのウォルバーハンプトンでプレーする主力FWのファン・ヒチャンの落選だ。韓国メディア『インターフットボール』は「ファン・ヒチャン、キャリアの危機で代表メンバー外」と見出しを打ち、「最近不振が続くファン・ヒチャンは、ホン・ミョンボ監督率いる代表メンバーから外れた」と報じた。「おなじみ