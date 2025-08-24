首位攻防戦に3連勝■日本ハム 1ー0 ソフトバンク（24日・エスコンフィールド）日本ハムは24日、ソフトバンクとの首位攻防戦（エスコンフィールド）で延長10回にサヨナラ勝ちを収めた。3連勝を飾り、首位のソフトバンクに0.5ゲーム差に急接近。試合後、新庄剛志監督はインスタグラムを更新。「本当に全員カッコよかった」と感謝を伝えた。伊藤大海とリバン・モイネロによる熾烈な投手戦が展開され、伊藤が9回11奪三振7安打無