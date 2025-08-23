今年のコメ価格も、高騰が続く可能性が高い。備蓄米の放出と随意契約の導入は、全体としてのコメ価格に影響を与えることはできなかった。日本人の銘柄米選好を前提とする限り、コメ問題は、備蓄米の活用では解決できない。生産調整方式の基本を見直さないかぎり、コメ価格の高騰が今後も続くおそれがある。なぜ2年続いて異常な米価上昇？早場米の販売が始まった。ところが、主な産地のJA（農協）が農家に支払う前払い金（概算金）