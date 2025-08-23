兵庫県神戸市のマンションで住人の片山恵さん（24）が刃物で刺され死亡した事件で、警察は22日午後、谷本将志容疑者（35）を殺人容疑で逮捕しました。そして、22日午後、谷本容疑者は新神戸駅に到着しました。逮捕されたのは現場から、およそ380キロ離れた東京・奥多摩町。小口亜実記者「近くに住む人によりますと、谷本容疑者とみられる男は、奥多摩駅から5キロほど離れた歩道で確保されたということです」捜査関係者によりますと