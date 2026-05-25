24日夕方、岐阜県大垣市の住宅で男女3人の遺体が見つかり、警察は一家心中の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、24日午後4時前、大垣市熊野町の住宅で暮らす家族の親族の女性から、「鍵がかかっていて中に入れないので、家の中を見てほしい」と通報がありました。警察が勝手口の窓を割って住宅の中へ入ると、70代から80代くらいの男女2人と50代から60代くらいの男性の計3人の遺体が見つかりました。いずれ