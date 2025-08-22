ソニーが開発したブラウン管テレビブランド「トリニトロン」で最高級モデルとされたのが、1000台限定で生産されたKV-3000Rです。アメリカのAV機器コレクターであるマット・パーカー氏が貴重なKV-3000Rをゲットして修理したと、自身のYouTubeチャンネルで報告しています。1981 Sony Trinitron KV-3000R: The Most Luxurious Trinitron EVER!!! - YouTubeパーカー氏が入手したKV-3000R。一見するとただの高級感ある棚です。リモコン