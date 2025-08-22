栃木県立高校の教諭古口大輔容疑者（38）が校内で盗撮した疑いで逮捕された事件で、勤務先と前任校で計30台を超える小型カメラが見つかり、多くは女子トイレや更衣室の蛍光灯付近に取り付けられていたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は設置をほのめかしており、県警は前任校を含めて数年前からカメラを隠し、盗撮していた疑いがあるとみている。県警が容疑者宅などを捜索し、マイクロSDカードやハードディス