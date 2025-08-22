ホンダの「人気コンパクトカー」何が変わった？ホンダのコンパクトカー「フィット」が一部改良し、2025年7月11日に発売されました。フィットは、2001年に初代モデルが登場して以来、コンパクトカー市場で独自の地位を築いてきた車種です。室内空間の広さやシートアレンジの多様さなどが評価され、幅広い層から支持を得てきました。【画像】超カッコいい！ これが「最新フィット」です！（30枚以上）現行モデルは4代目で、202