ポケットなしの服を着ているとき、スマホをバッグからわざわざ取り出す手間を省けるスマホストラップ。【3COINS（スリーコインズ）】からは、スマホの迷子防止に役立つ便利さに加え、おしゃれ見えも狙える「優秀ストラップ」が続々と発売中。シンプルな夏の装いがパッと華やぐスマホストラップや、小物入れにちょうどいいポーチ付きスマホストラップなど。一度使うと手放せなくなりそうな商品をご紹介。 主役級に映え