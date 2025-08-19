3回戦でも素早い好返球、攻守で存在感初回にいきなりビッグプレーが飛び出した。第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第3試合で県岐阜商と横浜が対戦。「7番・右翼」で先発した県岐阜商の横山温大外野手（3年）が、抜ければ長打性の当たりを好捕し、初回を無失点で切り抜けた。横山は生まれつき左手の指がなく、守備では右手にグラブをつけ、返球の際にはグラブを左胸に抱え、ボールを右手に持ち替えて投げ