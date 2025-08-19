県岐阜商は16年ぶりのベスト8進出第107回全国高校野球選手権はベスト8が出揃い、公立勢では県岐阜商が唯一勝ち上がった。アルプス席からの大応援団も注目される中、“名物曲”が「出だしからカッコイイ」「めっちゃ好き」と話題を呼んでいる。盛り上がるメロディが鳴り響いた。県岐阜商のアルプスで、スタンドが特に沸いたのが「ドラゴンクエスト3 戦闘のテーマ」だ。ファンファーレの素晴らしい演奏から始まり、その後は応