元カナダ王者が元全米女王の恋人の誕生日を祝福女子フィギュアスケートの2014、16年のシングル全米選手権女王のグレイシー・ゴールドが17日、30歳の誕生日を迎えた。恋人で15年、19年のカナダ選手権男子シングル覇者のナム・グエン氏が自身のインスタグラムで祝福。日本のファンからは「付き合ってたんだ…」と驚きの声とともに祝福が送られている。グエン氏は「愛しい人よ、ハッピー・バースデー」と記して8枚の写真を公開。