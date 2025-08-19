元カナダ王者が元全米女王の恋人の誕生日を祝福

女子フィギュアスケートの2014、16年のシングル全米選手権女王のグレイシー・ゴールドが17日、30歳の誕生日を迎えた。恋人で15年、19年のカナダ選手権男子シングル覇者のナム・グエン氏が自身のインスタグラムで祝福。日本のファンからは「付き合ってたんだ…」と驚きの声とともに祝福が送られている。

グエン氏は「愛しい人よ、ハッピー・バースデー」と記して8枚の写真を公開。海辺でカメラに向かって笑顔を向けた2ショットや、お互いフォーマルなスーツとドレスをまとった1枚、さらに、今年3月に米・ボストンで行われた世界選手権の看板とともに撮影された写真を投稿した。

2人の仲睦まじい姿はネット上の日本のファンの間でも話題に。「ナムくんとグレイシーて付き合ってたんだ 知らんかったw」「グレイシーちゃんとナムさんが付き合ってんの知らなんだ」「ナムくんとグレイシーってカップルなんだ」と驚きの声が上がったほか、「ナム君もそうだけどグレイシーが心底シアワセそうで何より」「好きなもん同士だ…！嬉しい」「2人とても幸せそうで楽しそう！」などの反応もあった。



