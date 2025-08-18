道頓堀のビル火災で消防隊員2人が死亡 崩落で出口に行けなくなったか共同通信

道頓堀のビル火災で消防隊員2人が死亡 崩落で出口に行けなくなったか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪市長は18日、消防隊員2人が死亡した道頓堀のビル火災に言及した
  • 崩落した6階部分には、ほかにも複数の隊員がいたと記者団に説明
  • 崩落によって2人が出口方向に逃げられなくなった可能性を指摘した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    YOSHIKI　「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分
  • 加藤ローサ（写真：本誌写真部）
    「とにかく俺様な人」加藤ローサ　離婚数年前から仄めかしていた元夫・松井大輔への“不満” 2025年8月18日 15時28分
  • 消防隊員２人が死亡したビル火災の現場（１８日午前１０時４８分、大阪市中央区で）＝近藤誠撮影
    道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分
  • 脱毛サロンで過去最大の負債　「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（東京）に破産開始決定
    脱毛サロンで過去最大の負債　「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（東京）に破産開始決定 2025年8月18日 14時40分
  • 「もう嵐でもないし」「ただのおっさんじゃん」松本潤（41）が合コンで「老けた」「太った」と大不評の嵐…港区女子から“まさかの総スカン”を食っていた
    「もう嵐でもないし」「ただのおっさんじゃん」松本潤（41）が合コンで「老けた」「太った」と大不評の嵐…港区女子から“まさかの総スカン”を食っていた 2025年8月18日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    2. 2. ローサが語っていた離婚の予兆
    3. 3. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
    4. 4. ミュゼプラチナム 破産開始決定
    5. 5. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
    6. 6. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    7. 7. 12月「スマホ新法」で変わる生活
    8. 8. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
    9. 9. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
    10. 10. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
    1. 11. 地域特有の苗字まとめた地図話題
    2. 12. 高温排水路で死亡 似た水路複数
    3. 13. 車が住宅に突っ込み女子大生死亡
    4. 14. 中居氏「最後のつながり」消滅へ
    5. 15. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
    6. 16. 福山雅治 ファンへの心境を語る
    7. 17. 「スーツケース放置」各地で問題
    8. 18. YOSHIKI 騒動をめぐりコメント
    9. 19. 熊本市長に心ないDM ネット激怒
    10. 20. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
    1. 1. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
    2. 2. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    3. 3. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
    4. 4. 高温排水路で死亡 似た水路複数
    5. 5. 車が住宅に突っ込み女子大生死亡
    6. 6. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
    7. 7. 「スーツケース放置」各地で問題
    8. 8. 熊本市長に心ないDM ネット激怒
    9. 9. 母庇い娘死亡「彼女らしい行動」
    10. 10. 伊東市長「全容見えてきた」真意
    1. 11. 出血し死亡 クマに襲われたか
    2. 12. 新宿で乱闘 ボトルで殴り殺害か
    3. 13. 川の底に沈んでいる 女性が死亡
    4. 14. 大分で自衛官2人が死亡 心肺停止
    5. 15. 価格伸び悩む 都内の高級住宅街
    6. 16. 街の裸婦像 撤去の自治体相次ぐ
    7. 17. 道頓堀のビル火災 死亡2人は隊員
    8. 18. 岐阜で遺体遺棄 泣き崩れた夫
    9. 19. 福山雅治めぐる報道に…福永活也弁護士が持論「その辺のおじは絶対にやってはいけない」
    10. 20. 「昼夜が同居する空」三重で出現
    1. 1. 12月「スマホ新法」で変わる生活
    2. 2. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
    3. 3. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    4. 4. ミニストップ 消費期限を偽装
    5. 5. 顔の左側が成長しない 女性の今
    6. 6. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
    7. 7. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
    8. 8. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 橋下徹氏がヤクザに学んだ戦略
    1. 11. サンリオに失望 ファン非難の訳
    2. 12. 参政党にハマった妻 夜中に叫ぶ
    3. 13. 入籍9日前にネイリストが転落死
    4. 14. 村井宮城県知事が6選出馬意向　後援会に伝達、10月投開票
    5. 15. 万引き犯 共通する「ある行動」
    6. 16. つけ麺の食べ方否定? 発言に批判
    7. 17. 新庄氏の「9.11」私見に疑問の声
    8. 18. 佳子さま 結婚なら皇室残らずか
    9. 19. れいわ議員に激怒 議場が大荒れ
    10. 20. 「推し活」は本当にポジティブか
    1. 1. 金建希氏 下着渡され悲惨な末路
    2. 2. ミス露女性 結婚4カ月後に死去
    3. 3. 卓球欧州スマッシュ 中国が2敗
    4. 4. プーチン氏が突きつけた要求全貌
    5. 5. プーチン氏迎えた「赤絨毯」物議
    6. 6. 車内で大声...子への注意に反発
    7. 7. 邦人2人銃殺 旅行ガイドが関与か
    8. 8. トランプ氏「勝利はプーチン氏」
    9. 9. 中国 婚姻件数が10万9千組も増加
    10. 10. 日本人客の99%が行かぬ台湾の町
    1. 11. 中国が豪州で台頭? 環球時報
    2. 12. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    3. 13. K-POPファン驚き 新アルバム計画
    4. 14. 「日本人が消えた」中国人766%増
    5. 15. 休暇で日本を訪れた消防隊員、帰国便の機内で心臓の不調を訴えた乗客を救助―台湾メディア
    6. 16. メラニア夫人 プーチン氏に書簡
    7. 17. 米露の機密文書 宿で見つかる
    8. 18. 比の邦人射殺 被害者の詳細判明
    9. 19. ハーゲンダッツの「クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』」は香り高いゆずの風味を存分に味わえる仕上がり
    10. 20. 『鬼滅』キャラ実写版の声も…aespa・カリナ、日本で見せた“異次元ビジュアル”に視線釘付け！【PHOTO】
    1. 1. ミュゼプラチナム 破産開始決定
    2. 2. スウォッチ「つり目」広告で謝罪
    3. 3. 一瞬で大金失う 50・60代で急増
    4. 4. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    5. 5. 家建てるも…行政のミスで家失う
    6. 6. 2000円超え ハンバーガーの魅力
    7. 7. ミニストップ偽装 半数は関西
    8. 8. 倒産続く脱毛業界 未来あるのか?
    9. 9. 日本生命 金融庁に調査結果報告
    10. 10. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
    1. 11. ソロ活にぴったりな温泉施設
    2. 12. iPhone 迷惑電話の対策を強化
    3. 13. ｢囚われた人々｣奪還へ突き動かすイスラエルの教え
    4. 14. アイラップは「炊飯器の使用」NG
    5. 15. 「定年後」の働き方 違いは?
    6. 16. 福山雅治｢不適切会合｣で受ける"実際のダメージ"
    7. 17. ミツカン 批判→謝罪のマズさ
    8. 18. NY株、反落
    9. 19. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    10. 20. 回転ずしの「株主優待」とは
    1. 1. Google検索独占を脅かす「新星」
    2. 2. イヤホンにスマートグラスも?
    3. 3. 「Googleメッセージ」に新機能
    4. 4. 前がん病変 AIが奪う思考力
    5. 5. スマホ重い…LINEでできる解消法
    6. 6. 53GBストレージ搭載のコンデジ
    7. 7. アナタのゆるキャンのお供に！キャスター付き冷蔵庫型ソフトクーラーボックス「バベコロ」
    8. 8. 世界初「新型コロナ感染防止」目的のスマホケースとフィルムセットが気になったのでメーカーに聞いてみた（中山智）
    9. 9. DNPと筑波大、内部構造が見やすい臓器模型を3Dプリンターで安価に作製
    10. 10. Yahooで「ミッキー」検索すると?
    1. 11. Amazonの「ほしい物リスト」を匿名で公開する方法 - 住所もバレない？
    2. 12. 交換レンズレビュー：お散歩・日帰り旅行向け「50mm単焦点レンズ」（その4）　ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.4
    3. 13. モバイルバッテリーの革新性
    4. 14. 美少女がサッカーの有名選手に変身してとんでもない姿に
    5. 15. Wikiに寄付したら凄い催促メール
    6. 16. 銀毛に覆われたアリが、耐熱テクノロジーのヒントを生む
    7. 17. 一眼ムービーなんて怖くない！ : 第33回　一眼ムービーの様々な「不可能」をこれ1台で解決!「NINJA BLADE」
    8. 18. 総務省の大手携帯電話会社への「2年縛り」の改善要請に対してNTTドコモは中間の「1年縛り」を導入へ！他社も追随か
    9. 19. JPEGのサイズ縮小ツールを検証
    10. 20. ソニーの新ステレオに不具合
    1. 1. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
    2. 2. 松岡修造家に「エグすぎる」
    3. 3. 広陵の会見 一番ダメなことした
    4. 4. 大然は150億円でも売却NG 提言
    5. 5. 仙台育英敗退 プロ志望届を提出
    6. 6. カル・ローリー 今季46号本塁打
    7. 7. トッテナム 英DFと長期契約締結
    8. 8. 格が違う 191cm日本人FWが劇的弾
    9. 9. 福田師王 今夏にレンタル移籍か
    10. 10. ネイマール 試合後に涙の訴え
    1. 11. バルサFW 背番号10に助言も
    2. 12. 父は殺人で刑務所に 凄絶な過去
    3. 13. J1名古屋のDF 今季で現役引退へ
    4. 14. 藤浪が力投も勝ち星ならず DeNA
    5. 15. 新庄監督 テンション低かった
    6. 16. ド軍はまたも「冬の主役」か
    7. 17. セリエA王者ナポリに大打撃…昨季14発のルカクが左太もも負傷、最低3カ月離脱でCFが手薄に
    8. 18. 広陵 文春報道について声明発表
    9. 19. 離婚した 優勝会見で衝撃の告白
    10. 20. “北京五輪代表10番”の息子も。『The Gary Speed Tournament』に臨むU−15日本代表メンバー20名を発表
    1. 1. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    2. 2. ローサが語っていた離婚の予兆
    3. 3. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
    4. 4. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
    5. 5. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
    6. 6. 中居氏「最後のつながり」消滅へ
    7. 7. 福山雅治 ファンへの心境を語る
    8. 8. YOSHIKI 騒動をめぐりコメント
    9. 9. 産後間もない辻に「勘弁して」
    10. 10. VIVANT 二宮和也が裏話を明かす
    1. 11. 松本人志の復帰近い? 期待する声
    2. 12. 優木瑛美が離婚「娘幸せにする」
    3. 13. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
    4. 14. 「ほん怖」内容に失望と落胆の声
    5. 15. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
    6. 16. 不祥事の女流棋士 過去にも失言
    7. 17. 大谷の特大飛球にド軍ファン歓喜
    8. 18. 吉沢亮の残念な一面 親友明かす
    9. 19. タイ移住へ TKO木下に心境を直撃
    10. 20. ミセスファンが盗撮? 指摘相次ぐ
    1. 1. 国民的ドラマ出演 天才子役の今
    2. 2. 劇的に若返る?「糖化=老化」対策
    3. 3. 夏に活躍 GUシアーカーディガン
    4. 4. モラハラする人の本当の気持ち
    5. 5. 3COINSの「キーホルダー」紹介
    6. 6. 20代から先の人生で耳にする検診
    7. 7. 「ダメ」と言わても通じない猫
    8. 8. 絶対また連れて行く！旅行後に彼氏を前向きにさせる行動９パターン
    9. 9. 夫の不倫が発覚 慰謝料を要求
    10. 10. エモさ満点 サンリオのガチャ
    1. 11. 旬の果実を楽しめるスイーツ登場
    2. 12. オーロラの輝き 数量限定コスメ
    3. 13. 「唇から転生」待望の限定色
    4. 14. 「ヌードリップ」の彩りは色味
    5. 15. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
    6. 16. 機能的でおしゃれな優秀バッグ
    7. 17. エイプリル・フールの新トレンド！　4月1日は魚型パイ、ポワソンダブリルを食べよう
    8. 18. アクネと並ぶ人気。100％カシミヤストールがおしゃれな「EDWARD BROWN」はもうチェックした？
    9. 19. 【徹底解説】血液型と性格って本当に関係あるの？6種類の性格と相性も紹介
    10. 20. 【漫画】アスペルガー彼氏の思考回路に困惑！海鮮居酒屋なのにデザートばかり頼む理由が正直すぎた
    x