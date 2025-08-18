ニューストップ > 国内ニュース > 道頓堀のビル火災で消防隊員2人が死亡 崩落で出口に行けなくなったか 国内の事件・事故 火事・火災 死亡事故 消防士 大阪市 大阪府 時事ニュース 共同通信 道頓堀のビル火災で消防隊員2人が死亡 崩落で出口に行けなくなったか 2025年8月18日 22時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪市長は18日、消防隊員2人が死亡した道頓堀のビル火災に言及した 崩落した6階部分には、ほかにも複数の隊員がいたと記者団に説明 崩落によって2人が出口方向に逃げられなくなった可能性を指摘した 記事を読む おすすめ記事 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 「とにかく俺様な人」加藤ローサ 離婚数年前から仄めかしていた元夫・松井大輔への“不満” 2025年8月18日 15時28分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 脱毛サロンで過去最大の負債 「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（東京）に破産開始決定 2025年8月18日 14時40分 「もう嵐でもないし」「ただのおっさんじゃん」松本潤（41）が合コンで「老けた」「太った」と大不評の嵐…港区女子から“まさかの総スカン”を食っていた 2025年8月18日 17時0分