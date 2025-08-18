棋士の竹部さゆり女流四段が2025年8月16日、同日行われた「将棋日本シリーズ」対局中の発言についてXで謝罪を行った。非公開の個人情報について言及竹部氏は16日、新潟県新潟市で行われた将棋日本シリーズ2回戦第2局の渡辺明JT杯覇者対山崎隆之九段戦の聞き手（解説）を務めた。同会場では解説が対局者に聞こえる環境だったが、竹部氏は解説中、山崎九段をめぐる非公開の個人情報について言及。プライベートな話題を明かしたことに