１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４．８６ドル高の４万４９４６．１２ドルと小反発した。７月の米小売売上高は前月比０．５％増となった。また、８月のミシガン大学消費者態度指数は前月比で低下し、予想インフレ率は上昇した。消費の先行き懸念やインフレに対する強い警戒感を市場に広げるには至らず、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げが行われるとの期待感が続いた。バークシャー・ハサ