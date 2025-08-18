１５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 ユナイテッドヘルス急伸 １５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反発 ユナイテッドヘルス急伸

１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４．８６ドル高の４万４９４６．１２ドルと小反発した。７月の米小売売上高は前月比０．５％増となった。また、８月のミシガン大学消費者態度指数は前月比で低下し、予想インフレ率は上昇した。消費の先行き懸念やインフレに対する強い警戒感を市場に広げるには至らず、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げが行われるとの期待感が続いた。バークシャー・ハサウェイ＜BRK.B＞の株式保有が判明したユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が急伸し、ＮＹダウを押し上げる要因となったが、トランプ大統領が半導体に対する関税率の将来的な引き上げを示唆したことを受け、半導体株に下押し圧力が掛かった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やキャタピラー＜CAT＞、スリーエム＜MMM＞が売られ、シスコ・システムズ＜CSCO＞が大幅安。ロブロックス＜RBLX＞とグローバント＜GLOB＞が下値を探った。一方、セールスフォース＜CRM＞やアムジェン＜AMGN＞が値を上げ、ボシュ・ヘルス・カンパニーズ＜BHC＞とトゥイリオ＜TWLO＞が急騰した。



ナスダック総合株価指数は８７．７０ポイント安の２万１６２２．９７と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やテスラ＜TSLA＞が軟調。サンディスク＜SNDK＞が売られ、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が大幅安となったほか、ヌーテックス・ヘルス＜NUTX＞やギャンブリング・ドット・コム・グループ＜GAMB＞、ＳＬＭ＜SLM＞が株価水準を大きく切り下げた。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞はしっかり。インテル＜INTC＞が堅調に推移し、プレシジェン＜PGEN＞が高い。



出所：MINKABU PRESS