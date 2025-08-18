本格的な悪路走行を想定BMWは、メルセデス・ベンツGクラスやランドローバー・ディフェンダーと競合する新型のオフロード車の開発を進めている。【画像】BMWが誇る「オンロード」重視の高級SUV【X5とX7を詳しく見る】全38枚2029年から米国スパルタンバーグ工場で生産される見込みで、本格的なオフロード走行を想定したモデルとしては1937年以来となる。X5など一部モデルに用意されているような「オフロード・パック」とは大きく異