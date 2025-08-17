健康で長生きするにはどんなコツがあるのか。福島県立医科大学医学部の大平哲也主任教授は「通勤など日々の暮らしのなかに仕組みとして運動を入れ込むといい。そのためには『家選び』がとても重要だ」という――。（第3回）※本稿は、大平哲也『10000人を60年間追跡調査してわかった 健康な人の小さな習慣』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kanzilyou※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／k