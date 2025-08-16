¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¾å¾ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÃæ¹ñÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñ¹±Âç½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹çÁáÊó¤Ï15Æü¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Îµö²È°õ¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥¸¥¢¥¤¥ó¡Ë»á¤¬°ÍÁ³¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º³«¼¨¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹±Âç¤Ï12Æü¡¢³ô¼°¼è°ú¤ÎºÆ³«¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¾å¾ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤¹¤ëÄÌÃÎ¤òÆ±¼è°ú½ê¤«¤é8Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹±Âç¤Ï25ÆüÉÕ¤Ç¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¡£