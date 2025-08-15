ミッフィー誕生70周年を記念した展覧会「誕生70周年記念 ミッフィー展」が、8月14日（木）〜9月1日（月）の期間、大阪・大阪市にある大丸梅田店 15階 大丸ミュージアムで開催中だ。【写真】今とは少し違う!?初版のミッフィー■ミッフィー誕生70周年を記念して開催今回開催されている「誕生70周年記念 ミッフィー展」は、“もっと、もっと、ミッフィー”をテーマに、ディック・ブルーナ氏が描いた原画やスケッチが勢ぞろいす