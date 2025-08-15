15日、台北市で行われた写真展の開幕式であいさつする蒋万安市長（台北市提供・共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は15日、中国の統一圧力を踏まえ「第2次大戦の教訓を心に刻み、一致団結して侵略を許さず、自由と民主主義を永続させなくてはならない」と表明した。戦後80年に当たりフェイスブックに投稿した。平和を愛する国々は団結し「いかなる拡張、侵略の野心もくじかなくてはならない」と主張。また「（日本などの）枢