お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、元タレント中居正広氏（52）から離婚した際にかけられた言葉を明かした。「1人賛否」でゴールデンボンバー鬼龍院翔や平野綾と谷口賢志の離婚に言及。その上で自身の離婚についても触れた。粗品は元タレントの秋山衣梨佳さんと21年12月に結婚も、23年4月に離婚していた。「どんだけ結婚や離婚やって言ってもね、『バツイ