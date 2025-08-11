ローソンは2025年6月に創業50周年を迎え、これまでの50年への感謝と、これからの未来への思いを込めた記念商品や取り組みを、「ニッポン全国!マチのハッピー大作戦」と題して、2025年6月より展開している。8月12日からは、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”を北海道、東北、関東、東海･北陸、近畿、中国･四国、九州の7つの地域ごとに発売する。〈全国7地区の“ご当地からあげクン”〉からあげクンは、1986年の