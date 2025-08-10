今月開幕したEFLリーグ2(英4部相当)のブロムリー戦で、2試合連続で観客から審判員を緊急招集するアクシデントが発生した。アクシデントの1回目は今月2日の開幕節。ブロムリーがシュルーズベリー・タウンの本拠地に乗り込んだ一戦で前半17分、副審が負傷した。英メディア『BBC』によると第4審判員が副審の代役を務めることになったが、第4審の代役に関して観客に審判資格保持者がいないか確認する場内アナウンスが流れたという