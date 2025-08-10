動画配信サービス「Netflix」でシーズン1を独占配信中の実写版『ONE PIECE』。シーズン2の配信開始が来年（2026年）に迫る中、10日に東京ビッグサイトで開催されたイベント「ONE PIECE DAY ’25」にて、シーズン2の最新映像とサブタイトル、さらにシーズン3の制作決定が発表された。【動画】Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像『ONE PIECE』の多彩なコンテンツが集結する同イベント内で行われた実写版シリーズのス