在宅介護系YouTuberあしなっす 共演してきた101歳祖父の死去を報告 2025年8月9日 18時30分 在宅介護系YouTuberのあしなっすが9日までにチャンネルを更新した 共演してきた祖父「ヒロキおじいちゃん」が8日に101歳で死去したと報告 「視聴者の方々のおかげで、自分も納得のいく介護ができました」と語った